Арестованы подозреваемые в изнасиловании трёх девушек на Урале

Трём мужчинам, подозреваемым в изнасиловании трёх несовершеннолетних девушек в Екатеринбурге, предъявлены обвинения. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Свердловской области. Все мужчины арестованы, им грозит до 15 лет тюрьмы.

Следственным отделом по Октябрьскому району города Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области троим неработающим мужчинам, 1985, 1993 и 2001 г.р., предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ, п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней), — говорится в сообщении.

По версии следствия, мужчины совершили преступление в отношении трёх девушек 2006 и 2007 годов рождения, находясь в съёмной квартире на улице Малышева в Екатеринбурге. Об инциденте заявила мать одной из пострадавших. Все трое фигурантов арестованы, следователи собирают и закрепляют доказательства, а также выясняют обстоятельства, причины и условия произошедшего.

Ранее в Следственном комитете поддержали инициативу о назначении пожизненного срока для лиц, ранее судимых за изнасилование несовершеннолетних. Там уверены, что принятие закона поможет предупредить подобные преступления. Законопроект «Единой России» также поддержали в Верховном суде.

Авторы предлагают установить наказание в виде пожизненного заключения для педофилов, ранее привлекавшихся к ответственности за изнасилование или насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Такое же наказание предлагается ввести за подобные преступления в отношении двух и более несовершеннолетних.