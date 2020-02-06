https://static.news.ru/photo/2ecbae0c-48e9-11ea-8c15-fa163e074e61_660.jpg Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Басманный суд столицы арестовал Муртаза Шаданию по подозрению в соучастии убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова, более известного как Япончик.

Шаданию задержали 6 февраля. По версии следствия, подозреваемый организовал слежку за криминальным авторитетом, а также обеспечил перевозку оружия для убийства мужчины. В день покушения на Япончика Шадания наблюдал за рестораном, в который приехал криминальный авторитет, сообщает РЕН ТВ.

Вячеслава Иванькова расстреляли 28 июля 2009 года на выходе из ресторана «Тайский слон» на Хорошёвском шоссе. Киллер стрелял из снайперской винтовки СВД с оптическим прицелом из припаркованной «Газели». После покушения Иванькова прооперировали, а затем ввели в искусственную кому. Он умер 9 октября от перитонита.

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