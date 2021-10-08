Арестован фигурант дела об отравлении алкоголем в Оренбуржье

Одного из шести задержанных по делу об отравлении суррогатным алкоголем в Оренбургской области арестовали на два месяца. Об этом пишут «Известия». Его обвинили по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшие по неосторожности смерть двух или более лиц». Под стражей он пробудет до 8 декабря.

Помимо этого, в суд доставлены ещё двое подозреваемых по данному делу. В отношении них также изберут меру пресечения.

Ранее сообщалось, что количество погибших от отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области увеличилось до 26. Кроме того, 28 человек находятся в больницах. По данному факту возбудили пять уголовных дел и задержали шесть человек.

В Минздраве региона рассказали, что в настоящее время с пострадавшими работают наиболее опытные реаниматологи и наркологи. Медики делают всё возможное, чтобы спасти их жизни.

Выяснилось, что опасную жидкость пострадавшие приобрели с рук, поскольку официальных магазинов, торгующих алкоголем, например, в посёлке Домбаровского района нет. Об этом рассказал первый замглавы администрации района Олег Сметанин.