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Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин подтвердил сообщение о гибели Айрата Хайруллина при крушении вертолёта в Татарстане.

Да. Информация из Татарстана. На 99,9 процента точно, что это он. Помощник и пилот в тяжёлом состоянии, но живы, а Айрат Назипович, к сожалению, погиб, — цитирует его ТАСС. Причиной...