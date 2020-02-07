https://static.news.ru/photo/ee95417c-49d3-11ea-b1dc-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Тверской суд Москвы арестовал на два месяца генерального директора АО «Группа Ист Инвест» Илью Гаврилова. Он подозревается в хищении свыше 6 млрд рублей у Новикомбанка.
Избрать в отношении обвиняемого Гаврилова Ильи Наумовича меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 29 марта, — заявил судья, сообщает ТАСС.
По версии следствия, мошенничество заключалось в выдаче Новикомбанком заведомо невозвратных миллиардных кредитов. Защита Гаврилова планирует обжаловать арест.
Ранее NEWS.ru писал, что Тверской суд 24 января арестовал гендиректора группы компаний «Объединённая транспортная корпорация» Давида Тетро и его помощника Андрея Галочку. Мужчины подозреваются в особо крупном мошенничестве (ч. 4 статьи 159 УК РФ). Уголовное дело возбуждено после заявления руководства Новикомбанка, а также службы безопасности госкорпорации «Ростех». Ущерб оценивается в 5,4 млрд рублей.