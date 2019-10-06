https://static.news.ru/photo/76ab779e-e826-11e9-acb7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В парке на улице Казанской в Северной столице двое неизвестных напали на гражданку США и изнасиловали её.

22-летняя студентка Дэвис Синди Дихарт приехала в Россию по обмену Высшей школы экономики, передаёт РЕН ТВ .

Девушка обратилась в полицию. Она рассказала правоохранителям, что напавшие на неё мужчины были азиатской внешности.

Полицейские разыскивают насильников и выясняют все обстоятельства дела.

Как ранее писал News.ru, 5 октября в отношении пяти футболистов бельгийского любительского клуба Espoir Minerios началось расследование. Причиной стало видео в соцсетях с обнажённой женщиной, ползающей по полу в их помещении.