В парке на улице Казанской в Северной столице двое неизвестных напали на гражданку США и изнасиловали её.
22-летняя студентка Дэвис Синди Дихарт приехала в Россию по обмену Высшей школы экономики, передаёт
Девушка обратилась в полицию. Она рассказала правоохранителям, что напавшие на неё мужчины были азиатской внешности.
Полицейские разыскивают насильников и выясняют все обстоятельства дела.
Как ранее писал News.ru, 5 октября в отношении пяти футболистов бельгийского любительского клуба Espoir Minerios началось расследование. Причиной стало видео в соцсетях с обнажённой женщиной, ползающей по полу в их помещении.
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