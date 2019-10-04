https://static.news.ru/photo/e703ca24-e78a-11e9-aed6-fa163e074e61_660.jpg Фото: ESPOIR MINEROIS/facebook

В отношении пяти футболистов бельгийского любительского клуба Espoir Minerios началось расследование, после того, как в соцсетях появилось видео с обнажённой женщиной, ползающей по полу в их помещении. Местные СМИ сообщают и о других роликах, где эта женщина занимается сексом с одним из футболистов на массажном столе.

Как пишет Mirror, судебное расследование началось после того, как женщина и её семья подали жалобу на этот футбольный клуб. Мать потерпевшей считает, что её дочь находилась под действием наркотических веществ. Футболистов обвиняют в изнасиловании и распространении порочащих изображений. Руководство клуба утверждает, что жалобы начались после того, как видео распространилось в сетях.

Как писал News.ru, модель Нажила Триндади, которая обвинила нападающего сборной Бразилии по футболу и ПСЖ Неймара в изнасиловании, заявила, что у неё украли планшет, который является важной уликой. Девушка заявила, что в планшете есть видео, которое доказывает виновность футболиста. Однако владельцы квартиры, откуда, как уверяет Триндади, был украден планшет, отрицают факт ограбления.