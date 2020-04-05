Активистов с флагами СССР задержали у здания правительства

https://static.news.ru/photo/960eb4f0-7720-11ea-a42f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oleg Koldaev/Global Look Press

Семеро активистов устроили съёмки видеоролика у здания правительства РФ в Москве. Их задержали и доставили в отделение полиции.

Перед тем как остановиться у Белого дома, они ещё провели по Москве гонки на двух автомобилях с прикреплёнными на них флагами СССР и Национально-освободительного движения, неоднократно нарушив правила дорожного движения. Всё происходящее они снимали на видео, передаёт РЕН ТВ.

В отношении водителей автомобилей составлены протоколы о нарушении ПДД, а с остальными активистами проведена разъяснительная беседа о поведении в рамках режима самоизоляции, введённого в Москве в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Как писал NEWS.ru, москвичу Иисусу Воробьёву, которого задержали во время прогулки с собакой на Патриарших прудах в центре Москвы, грозит арест. Его обвинили в неповиновении законному требованию сотрудника полиции. По словам Воробьёва, ему заявили, что гулять с собакой в этом месте нельзя. Молодого человека посадили в машину и увезли. Собака при этом осталась без присмотра на улице, и лишь позже её нашла супруга задержанного.