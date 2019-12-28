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В двухкомнатной квартире в Москве 63-летний пенсионер в порыве ярости нанёс 62-летней супруге более десяти ножевых ранений. Об этом сообщает «МК».

По словам соседки пожилой пары, она уже собиралась ложиться спать, когда услышала из коридора крики о помощи. Когда женщина отворила дверь, то увидела соседку в окровавленной ночной рубашке. Она положила...