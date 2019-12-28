Во Владивостоке артистка цирка упала с высоты во время выступления. По данным департамента здравоохранения Приморья, акробатка госпитализирована.
В скорой подтвердили, что был такой вызов, и они доставили пациентку в краевую больницу, — передаёт
РИА Новостисообщение департамента.
В каком состоянии девушка после падения на арену, пока неизвестно.
Ранее NEWS.ru писал о том, что канатоходец сорвался с верёвки, выполняя трюк без страховки, в Тольятти. В какой-то момент он потерял равновесие и упал на арену, приземлившись на голову.
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