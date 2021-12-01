Академовский маньяк покончил с собой в иркутской колонии

В Иркутской колонии покончил с собой Никита Лыткин, также известный как академовский маньяк, отбывавший заключение за шесть убийств, совершённых в 2010–2011 годах. Его тело было обнаружено утром 1 декабря, сообщил Lenta.ru источник в правоохранительных органах.

Рано утром 1 декабря в исправительной колонии особого режима в городе Ангарск обнаружено тело 28-летнего Никиты Лыткина, — сказал источник.

Лыткин совершал преступления в паре с Артёмом Ануфриевым в иркутском Академгородке. На момент убийств ему не было и 18 лет. Своих жертв они убивали с помощью молотков и холодного оружия.

В 2013 году 17-летний Лыткин был приговорён к 24 годам лишения свободы, а его напарник — к пожизненному заключению.

Ранее сообщалось, что Иркутский областной суд вынес приговор Павлу Шувалову, известному как тулунский маньяк — 24 года колонии строгого режима за два изнасилования и два убийства. При этом за 30 лет он совершил около трёх десятков преступлений. Павла Шувалова задержали после совершённого изнасилования в январе 2019 года. Всего за ним числятся минимум 27 изнасилований и два убийства, но по многим истёк срок давности, а по некоторым расследование продолжается. Также часть материалов утратили во время тулунского наводнения.