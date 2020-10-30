Афтершок магнитудой 5,0 произошёл в Турции после землетрясения

https://static.news.ru/photo/790a6d8a-1b4a-11eb-aa30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Турции после сильного землетрясения, произошедшего на западе страны, был зафиксирован афтершок магнитудой 5,0. Об этом сообщило турецкое агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.

По его данным, это был самый мощный афтершок после произошедшего в пятницу землетрясения. Всего было зафиксировано 410 афтершоков, 33 из них — магнитудой более 4 баллов.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента в Измире, подземный толчок был довольно ощутимым, однако среди местных жителей панику не вызвал.

30 октября у берегов турецкого Измира произошло землетрясение магнитудой 6,6. Эпицентр подземных толчков находился в районе города Сеферлихисар. Очаг образовался на глубине 16,5 километра. В результате стихийного бедствия разрушены 20 зданий, а кадры обрушений разлетелись по соцсетям. Подземные толчки ощутили и на близлежащих греческих островах. Сейсмологи оценили их магнитуду в 6,9.

Ранее NEWS.ru писал о том, что не менее 25 человек погибли в результате землетрясения в провинции Измир на западе Турции, ранения получили 804 местных жителя.