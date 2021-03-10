Африканец попытался провести людей через Внуково по поддельным документам

Гражданина одной из стран Африки задержали при попытке дать взятку пограничнику в аэропорту Внуково и провести через контроль пятерых своих соотечественников с поддельными документами, рассказали журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. Силовики добавили, что столичные следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу».
Фигуранта заключили под стражу. Позже оперативники решат вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции»,
Федеральной службой безопасности России во взаимодействии со Следственным комитетом пресечен канал незаконной миграции. При попытке дачи взятки должностному лицу отряда пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Внуково задержан гражданин одной из африканских стран, — отметили в ФСБ.
В РФ в течение 2020 года силовиками ликвидирована 71 ячейка террористов. Об этом рассказал глава ФСБ и председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников. Руководитель ведомства отметил, что действующая система позволяет заблаговременно выявлять и пресекать действия радикалов. Их разыскивают, обеспечивают неотвратимость их наказания, включая тех, кто возвращается из горячих точек, вербовщиков и людей, налаживающих каналы переброски преступников и финансирование их деятельности.
Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин предупредил о попытках террористических группировок восстановить активность в РФ. Он отметил, что боевики постоянно меняют тактику, поэтому силовики должны уметь прогнозировать ситуацию.