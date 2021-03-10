Африканец попытался провести людей через Внуково по поддельным документам

https://static.news.ru/photo/7c9c59b4-823c-11eb-b337-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гражданина одной из стран Африки задержали при попытке дать взятку пограничнику в аэропорту Внуково и провести через контроль пятерых своих соотечественников с поддельными документами, рассказали журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. Силовики добавили, что столичные следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу».

Фигуранта заключили под стражу. Позже оперативники решат вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции», пишет ТАСС со ссылкой на ФСБ. Подозреваемый, по информации спецслужб, планировал за деньги беспрепятственно пройти все виды контроля с пятью земляками. Они следовали транзитом через РФ с фальшивыми бумагами.

Федеральной службой безопасности России во взаимодействии со Следственным комитетом пресечен канал незаконной миграции. При попытке дачи взятки должностному лицу отряда пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Внуково задержан гражданин одной из африканских стран, — отметили в ФСБ.

В РФ в течение 2020 года силовиками ликвидирована 71 ячейка террористов. Об этом рассказал глава ФСБ и председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников. Руководитель ведомства отметил, что действующая система позволяет заблаговременно выявлять и пресекать действия радикалов. Их разыскивают, обеспечивают неотвратимость их наказания, включая тех, кто возвращается из горячих точек, вербовщиков и людей, налаживающих каналы переброски преступников и финансирование их деятельности.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин предупредил о попытках террористических группировок восстановить активность в РФ. Он отметил, что боевики постоянно меняют тактику, поэтому силовики должны уметь прогнозировать ситуацию.