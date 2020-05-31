Адвокатов, задержанных на пикете в Москве, отпустили

https://static.news.ru/photo/384d2ee0-a35e-11ea-9d2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: ovdinfo.org

Задержанных адвокатов, устроивших пикет у здания Следственного комитета в Москве в поддержку своих коллег из Кабардино-Балкарии, отпустили из ОВД. В отношении них составили протоколы о нарушении режима самоизоляции.

Всех отпустили, — сообщила «Интерфаксу» адвокат Татьяна Молоканова.

Дело в отношении адвокатов из Нальчика находится на особом контроле главы СК РФ Александра Бастрыкина, Федеральной палаты адвокатов и Общественного совета при МВД РФ.

Как писал NEWS.ru, у здания Следственного комитета в Москве сотрудники полиции задержали нескольких адвокатов, которые вышли с пикетами в поддержку задержанных коллег в КБР. Правоохранители задержали адвокатов Даниила Бермана, Александра Редькина и Дмитрия Захватова, юриста Екатерину Селезнёву и ещё нескольких активистов.

Ранее управление СК по Кабардино-Балкарии возбудило уголовное дело о нападении на полицейских. Производство начали в том числе в отношении двух адвокатов. По версии полиции, один из адвокатов в грубой форме требовал «поговорить один на один» с сотрудником полиции. По версии защитников, агрессивно вели себя сотрудники полиции.