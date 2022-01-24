Адвокат заявил, что вероятные убийцы омской семьи получат не более 10 лет

Деяние, предположительно совершённое двумя подростками 14 и 17 лет в Омской области, предусмотрено пп «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, что в большинстве случаев грозит тюремным сроком от восьми до 20 лет, рассказал NEWS.ru управляющий партнёр альянса адвокатов TOPgroup Аркадий Остапчук. Юрист добавил, что для несовершеннолетних граждан закон предусмотрел исключения — им нельзя назначить пожизненное заключение, а максимальный срок «несовершеннолетнему убийце» ограничивается 10 годами в воспитательной колонии.

А для подростка, не достигшего на момент совершения преступления 16 лет, максимальное наказание не может превышать шести лет. При этом нижний предел наказания, предусмотренный законом, уменьшается вдвое. То есть в данном случае 17-летниму подозреваемому грозит от четырёх до 10 лет лишения свободы, а 14-летней девочке — от четырёх до шести лет. Стоит отметить, что факт признания ими вины в совершении преступления является смягчающим обстоятельством, что уменьшит возможный срок наказания, — объяснил эксперт.

Остапчук подчеркнул, что время, проведённое фигурантами в СИЗО до приговора суда, зачтётся в срок отбытого наказания, при этом оба подозреваемых имеют право воспользоваться судом присяжных, и если коллегия придёт к выводу о применении снисхождения, то максимальный возможный срок наказания сократится вдвое.

О тройном убийстве в селе Юрьевка Павлоградского района стало известно утром 22 января. Погибшими оказались 38-летний мужчина, его 35-летняя сожительница и её 10-летняя дочь.

По данным регионального СК, преступление было совершено 14-летней дочерью убитых и её 17-летним парнем. По версии следствия, около двух часов ночи 22 января юноша пробрался в дом жертв, где ударил ножом взрослых, а также 10-летнюю девочку, страдавшую заболеванием опорно-двигательного аппарата. По информации оперативников, за больной сестрой 14-летняя фигурантка не хотела ухаживать. Мотивом для подростков мог стать запрет на отношения и конфликты девушки с отчимом.

После убийства подозреваемая забрала шестилетнего брата и отправилась к соседям, где рассказала, что в дом ворвался неизвестный и убил родителей. По её словам, был составлен фальшивый фоторобот. Однако после анализа места преступления специалисты усомнились в правдивости показаний девушки. Дополнительные следственные действия подтвердили, что она лгала, подозреваемые сознались в совершённом преступлении.