64-летний француз случайно катапультировался из истребителя во время полёта

https://static.news.ru/photo/8904d2c6-7e50-11ea-8158-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sadak Souici /Global Look Press

Во Франции 64-летний мужчина получил в подарок от коллег полёт на истребителе Dassault Rafale ​B, хотя никогда не рассказывал о желании прокатиться на военном воздушном судне и не имел подобного опыта. Француз не стал отказываться от полёта, но так сильно разволновался, что нажал на кнопку и катапультировался.

Инцидент произошёл в марте 2019 года, о нём стало известно из публикации Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации. Истребитель только начал взлёт, когда на высоте около 760 метров пассажир запаниковал и решил за что-нибудь ухватиться. Он случайно нажал на кнопку катапультирования и вылетел из воздушного судна.

Crazy French safety report: A defense contractor gets offered a joy ride in Rafale B, but fails to strap into seat and helmet properly, then mistakenly yanks ejection handle during negative-g event on take-off climb. Rafale, minus backseat, lands safely. https://t.co/vypNLiIPfX pic.twitter.com/mWmMLzTaUY — Steve Trimble (@TheDEWLine) April 8, 2020

Мужчина приземлился недалеко от границы с Германией. В воздухе он потерял шлем, так как плохо его закрепил. Француз был госпитализирован с незначительными травмами головы, пилоту удалось успешно посадить истребитель.

Следователи пришли к выводу, что причиной произошедшего стал стресс получателя подарка. По данным умных часов, которые носит мужчина, перед полётом его пульс достигал 142 ударов в минуту, у него наблюдалась тахикардия.

Два любителя острых ощущений отважились спрыгнуть с парашютами с балкона 24-го этажа жилого дома в Красноярске. Обошлось без происшествий и травм, писал NEWS.ru.