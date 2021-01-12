Более 30 детей госпитализировали с отравлением в Буйнакске

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Десятки детей, самому старшему из которых 13 лет, поступили в больницу с симптомами отравления в Буйнакске (Дагестан).

Представитель городской администрации рассказал «Интерфаксу», что в детскую больницу, по предварительной информации, направлено более 30 несовершеннолетних пациентов. У детей отмечается повышенная температура, тошнота и рвота.

Предположительно, они могли отравиться из-за воды, но это ещё не проверено. В связи с этим мэрия города призывает жителей Буйнакска воздержаться от употребления воды из кранов до выяснения обстоятельств, — добавил собеседник агентства.

По данным РИА Новости, в больнице находятся 34 отравившихся ребёнка. Врачи говорят, что они находятся в состоянии средней тяжести. Самому младшему пациенту всего два года.

Роспотребнадзор уже произвёл забор проб со всех источников питьевой воды, поступающей в город. Образцы направлены на экспертизу.

Ранее в Шелехове Иркутской области временно закрыли школу № 6 из-за массового отравления учеников, передавал NEWS.ru. 24 декабря на тошноту и рвоту пожаловались более 100 детей. По итогам проверки пищеблока столовой были выявлены нарушения технологии приготовления блюд и условий хранения продуктов. Как отмечал губернатор региона Игорь Кобзев, инцидент произошёл из-за плохо проваренной курицы. Следственный комитет возбудил уголовное дело.