Более 30 детей госпитализировали с отравлением в Буйнакске

Десятки детей, самому старшему из которых 13 лет, поступили в больницу с симптомами отравления в Буйнакске (Дагестан).
Представитель городской администрации
Предположительно, они могли отравиться из-за воды, но это ещё не проверено. В связи с этим мэрия города призывает жителей Буйнакска воздержаться от употребления воды из кранов до выяснения обстоятельств, — добавил собеседник агентства.
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Роспотребнадзор уже произвёл забор проб со всех источников питьевой воды, поступающей в город. Образцы направлены на экспертизу.
Ранее в Шелехове Иркутской области временно закрыли школу № 6 из-за массового отравления учеников, передавал NEWS.ru. 24 декабря на тошноту и рвоту пожаловались более 100 детей. По итогам проверки пищеблока столовой были выявлены нарушения технологии приготовления блюд и условий хранения продуктов. Как отмечал губернатор региона Игорь Кобзев, инцидент произошёл из-за плохо проваренной курицы. Следственный комитет возбудил уголовное дело.