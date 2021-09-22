Два человека погибли и 16 пострадали в ДТП на Ставрополье

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В Москве автомобилист отвлёкся на телефон и сбил ребёнка, который вместе с мамой переходил дорогу на пешеходном переходе. При этом водитель проехал на красный сигнал светофора. Ребёнок ехал на самокате, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.

Водитель автомобиля «Форд» совершил наезд на девятилетнего мальчика, который в сопровождении мамы пересекал проезжую часть на самокате по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, — рассказали в ведомстве. В...