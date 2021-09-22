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Два человека погибли и 16 пострадали в ДТП на Ставрополье

20:51, 22 сентября 2021
Два человека погибли и 16 пострадали в ДТП на Ставрополье Фото: instagram.com/moiseev.eugene
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В Ставропольском крае недалеко от города Железноводска маршрутка столкнулась с легковым автомобилем. Шестнадцать пострадавших доставлены в больницу. Известно о двух погибших. Об этом сообщил мэр города Евгений Моисеев.

ДТП произошло вечером 22 сентября. Легковой автомобиль на высокой скорости столкнулся с маршрутным такси.

Страшная авария в Железноводске. Предварительно: два погибших, 16 пострадавших. Среди пострадавших есть девушка 16 лет. Все пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается необходимая помощь. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших, — заявил в Instagram градоначальник.

По его словам, возможно, что причиной ДТП стал сильный дождь. 

Ранее три человека погибли в результате аварии с участием пассажирского автобуса под Калугой. Инцидент произошёл вечером в районе населённого пункта Гусево Калужской области. Столкнулись автобус ПАЗ и грузовой автомобиль КамАЗ. Информацию о трёх погибших в ДТП подтвердили также в региональной прокуратуре. По данным следствия, погибли водитель и пассажир автобуса, а также водитель КамАЗа.

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