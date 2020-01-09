Фото: Farhas Babaei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Иране автобус, следовавший из Тегерана в Гомбеде-Кавус, из-за проблем с тормозной системой вылетел с дороги. ДТП произошло в провинции Мазендеран.

В результате аварии 19 человек погибли, 24 получили ранения, сообщает ISNA.

Ранее NEWS.ru писал, что в Словакии автобус столкнулся с грузовиком. В результате погибли более 10 человек, 20 получили травмы.

 

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