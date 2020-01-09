В Иране автобус, следовавший из Тегерана в Гомбеде-Кавус, из-за проблем с тормозной системой вылетел с дороги. ДТП произошло в провинции Мазендеран.
В результате аварии 19 человек погибли, 24 получили ранения,
۱۹ کشته و ۲۴ زخمی در سقوط اتوبوس تهران-گنبد به دره— خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi)
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان گفت: در سانحه اتوبوس تهران- گنبد در جاده فیروزکوه مازندران ۱۹ نفر از مسافران جان خود را از دست دادند.
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Ранее NEWS.ru писал, что в Словакии автобус столкнулся с грузовиком. В результате погибли более 10 человек, 20 получили травмы.
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