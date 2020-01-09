Фото: Farhas Babaei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пенсионер вместе со своей внучкой катался на тюбинге на несанкционированной горке в Уфе. Зимние развлечения завершились трагедией: 65-летний мужчина врезался в дерево и умер. Об этом журналистам 9 января сообщили представители СУ СК РФ по Башкирии.

Судя по имеющимся сведениям, пенсионер катался с внучкой на тюбинге в районе улицы Менделеева. В процессе катания мужчина почувствовал себя плохо и потерял сознание. Тюбинг вместе с девочкой и её...