112 россиян стали жертвами коронавируса за сутки

https://static.news.ru/photo/dbe4cffa-a95c-11ea-911e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние сутки в России зафиксировано 112 летальных исходов у пациентов с коронавирусной инфекцией. Число умерших постепенно снижается: 7 июня сообщалось о 134 смертях от COVID-19, днём ранее — о 197.

За последние сутки в России выявлено 8985 новых инфицированных. Всего на сегодняшний день в РФ зафиксировано 476 658 случаев заражения COVID-19. За весь период зарегистрирован 5971 летальный исход.

В мире более 7 млн инфицированных COVID-19, более 407 тысяч погибли, более 3,4 млн выздоровели.

Как ранее писал NEWS.ru, крупный очаг коронавирусной инфекции выявили в доме ребёнка в Петропавловске-Камчатском. Там оказались заражёнными 24 сотрудника.