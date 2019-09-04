https://static.news.ru/photo/1d2e5372-cfa7-11e9-9466-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Национальная хоккейная лига (НХЛ) согласилась заключить соглашение с «Яндексом» по трансляции всех матчей лиги, начиная с нового сезона.

В «Яндексе» готовы работать с нами так, как мы хотели продвигать НХЛ и саму игру в хоккей в России, в том числе с оригинальным контентом о российских звездах НХЛ, — цитирует исполнительного вице-президента НХЛ Дэвида Пропера Washington Post .

По информации газеты « Ведомости », «Яндекс» покажет бесплатно с комментариями на русском языке сезоны — 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022. Сумма сделки не раскрывает, но сообщается, что российская компания за один сезон предложила НХЛ около $2 млн, что заметно дороже, чем платили за эти права каналы.

Для «Яндекса» это только вторая сделка по самостоятельной трансляции крупного спортивного турнира. Первой стал показ матчей Футбольной национальной лиги (вторая по значимости лига в России).

Официально о сделке будет объявлено в 22:00 по Москве.

Сезон НХЛ (103 по счёту) стартует 2 октября. Действующим победителем Кубка Стэнли является «Сент-Луис».

Российские вратари Андрей Василевский («Тампа Бэй Лайтнинг») и Сергей Бобровский («Флорида Пантерс») заняли первые две строчки рейтинга лучших голкиперов НХЛ, писал News.ru.