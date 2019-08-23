https://static.news.ru/photo/198f4802-c683-11e9-a67e-fa163e074e61_660.jpg Алексей Спиридонов Фото: MaryG90/Wikimedia Commons

Российский волейболист Алексей Спиридонов высказался в поддержку нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова, который был дисквалифицирован ИИХФ на четыре года за употребление кокаина.

Он оставил свой комментарий под постом звезды сериала «Универ» Станислава Ярушина в Instagram, который ранее высказался о ситуации вокруг Кузнецова.

Ну дал чуть по ноздре, полстраны долбят, просто кто-то может себе это позволить, кто-то нет, — написал волейболист.

Ранее Ярушин написал в Instagram длинный пост, в котором порассуждал на тему жизни под пристальным прицелом папарацци и выразил поддержку спортсмену.

В связи со сложившейся ситуацией моего друга хочу сказать, а в первую очередь поддержать своего земляка! Мы все не без греха, ну согласитесь? Начните с себя, чтобы обсуждать других. К сожалению, век интернета не дает тебе права на личное пространство, — написал Ярушин.

Главный тренер сборной России по хоккею и петербургского СКА Алексей Кудашов прокомментировал дисквалификацию нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова за употребление кокаина, ранее писал News.ru.