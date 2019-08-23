Ранее Ярушин написал в Instagram длинный пост, в котором порассуждал на тему жизни под пристальным прицелом папарацци и выразил поддержку спортсмену.
В связи со сложившейся ситуацией моего друга хочу сказать, а в первую очередь поддержать своего земляка! Мы все не без греха, ну согласитесь? Начните с себя, чтобы обсуждать других. К сожалению, век интернета не дает тебе права на личное пространство, — написал Ярушин.
Главный тренер сборной России по хоккею и петербургского СКА Алексей Кудашов прокомментировал дисквалификацию нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова за употребление кокаина, ранее писал News.ru.