Алексей Спиридонов Алексей Спиридонов Фото: MaryG90/Wikimedia Commons

Российский волейболист Алексей Спиридонов высказался в поддержку нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова, который был дисквалифицирован ИИХФ на четыре года за употребление кокаина.

Он оставил свой комментарий под постом звезды сериала «Универ» Станислава Ярушина в Instagram, который ранее высказался о ситуации вокруг Кузнецова.

Ну дал чуть по ноздре, полстраны долбят, просто кто-то может себе это позволить, кто-то нет, — написал волейболист.

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В связи со сложившейся ситуацией моего друга хочу сказать, а в первую очередь поддержать своего земляка ! Мы все не без греха, ну согласитесь? Начните с себя, чтобы обсуждать других. К сожалению век интернета не даёт тебе права на личное пространство, ну да ладно, таковы реальности! Я сам хожу по прицелом телефонов и лишний раз, когда очень хочется писать, стесняюсь зайти за дерево, чтобы ни кто ничего не выложил. Ну конченные «папарацци» всегда найдутся, это тупо воспитание! Четыре года без сборной это плохо, четыре года с игровой практикой это хорошо. Сам признал ошибку, сам должен доказать и всё исправить! Я вчера писал тебе в смс, а сегодня пишу это в соц сетях!!! Я и мы, челябинцы с тобой!!! Ты всегда можешь на меня и на нас расчитывать! Мы и я чем сможем, всегда поможем!! Ты крутой, впервую очередь как человек и я знаю всю твою семью и знаешь как моя семья относится к твоей!!! Прорвёмся! Докажем! И ещё возьмём не одну медаль высшего уровня, друг!!! Мы рядом, бро!!!!! #евгенийкузнецов #стасярушин #хоккей

Публикация от ЯРУШИН СТАНИСЛАВ (@yarushinstanislav)

Ранее Ярушин написал в Instagram длинный пост, в котором порассуждал на тему жизни под пристальным прицелом папарацци и выразил поддержку спортсмену.

В связи со сложившейся ситуацией моего друга хочу сказать, а в первую очередь поддержать своего земляка! Мы все не без греха, ну согласитесь? Начните с себя, чтобы обсуждать других. К сожалению, век интернета не дает тебе права на личное пространство, — написал Ярушин.

Главный тренер сборной России по хоккею и петербургского СКА Алексей Кудашов прокомментировал дисквалификацию нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова за употребление кокаина, ранее писал News.ru.

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