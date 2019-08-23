Главный тренер сборной России по хоккею и петербургского СКА Алексей Кудашов прокомментировал дисквалификацию нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова за употребление кокаина.
Кудашов назвал ситуацию некрасивой и неприятной, передаёт
Игроки, приезжающие на чемпионат мира из НХЛ — это не в нашей зоне компетенции, — констатировал специалист.
В пятницу, 23 августа стало известно о том, что взятая во время хоккейного чемпионата мира 2018 года у Евгения Кузнецова проба дала положительный результат на кокаин, сообщал News.ru. Спортсмен отказался от вскрытия пробы B, чем фактически признал свою вину. Международная федерация хоккея дисквалифицировала Кузнецова на четыре года. В НХЛ к нападающему применять санкции не стали.