https://static.news.ru/photo/62b3e0be-c66b-11e9-92e4-fa163e074e61_660.jpg Алексей Кудашов Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Главный тренер сборной России по хоккею и петербургского СКА Алексей Кудашов прокомментировал дисквалификацию нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова за употребление кокаина.

Кудашов назвал ситуацию некрасивой и неприятной, передаёт РИА Новости . Тренер отметил, что в сборной могут контролировать только игроков играющих в КХЛ.

Игроки, приезжающие на чемпионат мира из НХЛ — это не в нашей зоне компетенции, — констатировал специалист.

В пятницу, 23 августа стало известно о том, что взятая во время хоккейного чемпионата мира 2018 года у Евгения Кузнецова проба дала положительный результат на кокаин, сообщал News.ru. Спортсмен отказался от вскрытия пробы B, чем фактически признал свою вину. Международная федерация хоккея дисквалифицировала Кузнецова на четыре года. В НХЛ к нападающему применять санкции не стали.