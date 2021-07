Информацию тут же в Twitter подтвердил клуб, указавший подробности нового соглашения со своей легендой — контракт рассчитан на пять лет и $47,5 млн.

𝐠𝐎𝐑𝐄𝐕𝐄𝐑 𝐀 𝐂𝐀𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋.



The Washington Capitals have re-signed captain Alex Ovechkin to a five-year, $47.5 million contract.



Full Details: https://t.co/iLXnd3MUZy #ALLCAPS | #Gr8 pic.twitter.com/coS7gHTpS6