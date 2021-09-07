В Ярославле появились граффити в память о погибших игроках «Локомотива»

На фасаде дома № 73 в Ярославле появились художественные граффити, посвящённые хоккейной команде «Локомотив», погибшей 10 лет назад в авиакатастрофе, и её игроку Ивану Ткаченко. Кадры работы появились в социальных сетях. О граффити сообщается на официальном портале Ярославля.

Работу выполнили профессиональные художники Михаил Рахимов и Григорий Сидяков.

В доме, на фасаде которого появились граффити, жил Ткаченко — нападающий «Локомотива», погибший вместе с командой.

Совместно с управляющей компанией и территориальной администрацией Дзержинского района мэр Ярославля Владимир Волков решил установить возле дома дополнительное освещение, чтобы в вечернее время граффити были видны издалека.

7 сентября исполняется 10 лет со дня катастрофы самолёта Як-42 под Ярославлем, в которой погибла хоккейная команда «Локомотива» в полном составе. Из всех людей, находившихся на борту, выжил только бортинжинер Александр Сизов. 43 из 45 человек погибли сразу: 39 — от ударов, трое — от утопления, один — от ожогов.

Ранее NEWS.ru напомнил, как и почему произошла авиакатастрофа.