В Федерации хоккея Финляндии высказались об участии России на ЧМ-2022

Читайте нас в Google Новости

Федерация хоккея Финляндии назвала невозможным участие сборных России и Белоруссии на чемпионате мира 2022 года. Об этом сообщает официальный сайт организации. Турнир должен пройти в Финляндии в мае.

Также в организации призвали исключить сборные России и Белоруссии из мирового хоккейного сообщества.

Ранее сообщалось, что легендарный чешский вратарь Доминик Гашек призвал руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) приостановить контракты со всеми российскими хоккеистами. При этом он отмечает, что ему жалко игроков, которые не поддерживают действия российских властей.

Также ранее стало известно, что финский хоккейный клуб «Йокерит» отказался принимать участие в плей-офф Кубка Гагарина.