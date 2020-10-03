У пяти хоккеистов минского «Динамо» выявили коронавирус

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Накануне выездного матча в Риге у восьми хоккеистов минского «Динамо» тест на коронавирус дал первично положительный результат, их изолировали и вывезли из страны на спецтранспорте. По возвращении в Минск вся команда прошла повторное тестирование и у пяти игроков подтвердился COVID-19.

У большей части команды тестирование показало отрицательный результат, а у пяти человек дало положительную реакцию — они уже изолированы, — говорится на сайте хоккейного клуба.

Врачи команды ведут мониторинг состояния здоровья игроков, тренеров и административного персонала. Будет проведено дополнительное тестирование.

Как писал NEWS.ru, по прибытии в Сочи на игру у одиннадцати хоккеистов и одного сотрудника «Локомотива» проявились симптомы заболевания, а руководство клуба уведомило КХЛ о включении части команды в контактную группу. В целях безопасности всех участников соревнований команда была эвакуирована в Ярославль, и по прилёте прошла тестирование. Первичные результаты тестов отрицательные, но у девяти хоккеистов продолжается развитие симптоматики.