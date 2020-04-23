Тренер «Динамо» — о закрытии границ до сентября: «Тебе Меркель звонила?»

Главный тренер московского ХК «Динамо» Владимир Крикунов ответил на вопрос журналиста относительно запасного плана команды на случай, если международные границы из-за пандемии коронавируса не откроют к сентябрю.
Тебе (Ангела) Меркель (канцлер Германии) звонила? Мы ждём официальных объявлений, — сказал Крикунов на итоговой пресс-конференции клуба.
Генеральный менеджер хоккейного «Динамо» Виктор Меркулов считает, что иностранцы должны продолжать выступать в Континентальной хоккейной лиге, писал NEWS.ru.
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