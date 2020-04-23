Тренер «Динамо» — о закрытии границ до сентября: «Тебе Меркель звонила?»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный менеджер хоккейного «Динамо» Виктор Меркулов считает, что иностранцы должны продолжать выступать в Континентальной хоккейной лиге.

Сезон необходимо проводить с легионерами, они приносят много хорошего, дают конкуренцию. Сезон без них будет не тем, — сказал Меркулов на итоговой пресс-конференции клуба. Ранее в СМИ появилась информация, что...