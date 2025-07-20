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20 июля 2025 в 13:01

Стало известно, кто займет пост главного тренера хоккейного клуба «Сочи»

Крикунов станет главным тренером хоккейного клуба «Сочи»

Владимир Крикунов Владимир Крикунов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-тренер «Динамо», «Автомобилиста» и сборной России по хоккею Владимир Крикунов сообщил ТАСС, что согласился занять пост главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги «Сочи». Он отметил, что уже обсудил назначение с гендиректором команды Игорем Григоренко.

Мне позвонил Игорь Григоренко из «Сочи», предложил поработать главным тренером. Я дал согласие, подробности обсудим, как я приеду из Латвии. Обсуждали контракт на год, — сообщил он.

Крикунову 75 лет, с 2023 по 2024 год он возглавлял петербургское «Динамо», выступающее во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ). Опытный наставник, носящий звание заслуженного тренера России, успел поработать со многими ведущими клубами: казанским «Ак Барсом», нижнекамским «Нефтехимиком», московским и рижским «Динамо», казахстанским «Барысом» и екатеринбургским «Автомобилистом».

Особых успехов он добился с московским «Динамо». Он привел команду к золоту чемпионата России в 2005 году и Кубку европейских чемпионов в 2006-м. Крикунов также имеет международный опыт — он возглавлял сборные России (бронза ЧМ-2005), Казахстана и Словении.

Ранее главный тренер хоккейного клуба «Сочи» Вячеслав Козлов покинул свой пост. Вместе с ним спортивный коллектив покинул и его ассистент Александр Савченков.

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