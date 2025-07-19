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19 июля 2025 в 16:47

Назначенный месяц назад тренер «Сочи» покинул пост

Вячеслав Козлов и его ассистент покинули тренерский штаб ХК «Сочи»

Вячеслав Козлов Вячеслав Козлов Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Главный тренер хоккейного клуба «Сочи» Вячеслав Козлов покинул свой пост, сообщает пресс-служба клуба со ссылкой на заявление генерального директора Игоря Григоренко. Вместе с ним спортивный коллектив покинул и его ассистент Александр Савченков.

Нами принято взвешенное решение, и в новый сезон мы идем с новыми задачами и амбициозными целями. Уверен, что при поддержке многочисленных болельщиков нам по силам вернуть «Сочи» в число участников Кубка Гагарина, — говорится в сообщении.

По словам Григоренко, имя нового наставника клуб пообещал назвать в ближайшее время. Он также отметил, что в настоящий момент приоритет — развитие хоккея и молодого поколения.

Козлов возглавил команду в начале июня, но не провел с ней ни одного матча. Это должно было стать его первым сезоном в роли главного тренера КХЛ. До этого он входил в тренерские штабы «Авангарда» и «Спартака».

Ранее хоккейный клуб «Авангард» досрочно расторг контракт с нападающим Владимиром Ткачевым из-за перераспределения финансов в рамках зарплатного лимита. Согласно официальному заявлению, решение направлено на усиление центра нападения и защиты, чтобы создать более сбалансированный состав и повысить шансы на победу в Кубке Гагарина.

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