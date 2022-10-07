Титулы, рекорды и Овечкин: почему россиянам стоит следить за НХЛ В сильнейшей лиге мира стартует новый сезон, болельщиков из России ждет много интересного

Фото: Danny Murphy/Icon Sportswire via Global Look Press

Александр Овечкин

7 октября стартует новый, 106-й сезон НХЛ. Это один из немногих турниров, где российские спортсмены могут продолжать выступать на самом высоком уровне. Первые матчи пройдут в Чехии, после чего регулярный чемпионат вернется в привычную локацию — Северную Америку. Сезон таит в себе множество интриг, в том числе для российских болельщиков. Рассказываем подробнее о том, почему непременно стоит следить за развитием событий в сильнейшей хоккейной лиге мира.

В ожидании рекорда

В последние годы одной из центральных тем и среди российских, и среди североамериканских поклонников хоккея остается погоня российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за вечным рекордом Уэйна Гретцки. Легендарный канадец забросил 894 шайбы за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, и, казалось, что это достижение невозможно превзойти. Однако неувядающий Ови от сезона к сезону демонстрирует феноменальную результативность, не собирается завершать карьеру и подобрался к канадцу на расстояние 114 шайб.

Сам Гретцки высоко оценивает шансы Овечкина превзойти его достижение и всячески ему этого желает. Конечно, в нынешнем сезоне рекорд вряд ли будет установлен, ведь за всю историю в рамках одного регулярного чемпионата никто не забрасывал больше 92 шайб. Этим кем-то, кстати, был Гретцки. Среди россиян лучшим по этому показателю с 76 голами является Александр Могильный, а персональный рекорд Овечкина составляет 65 голов в сезоне-2007/2008. В прошлом чемпионате Ови отметился 50 шайбами, так что перспектива настичь Гретцки за пару сезонов кажется вполне реальной.

Овечкин — легенда! Конечно, все будет зависеть от того, в какой форме будет Александр. Вы знаете, что все зависит и от здоровья! Особенно в таком возрасте. Надеюсь, это случится. Побить рекорд Гретцки будет фантастическим достижением для Овечкина. У него есть все шансы. Ему стоит еще пару лет поиграть. И он точно это сделает! — рассказал в интервью «СЭ» бывший президент IIHF Рене Фазель.

Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press Статуя Уэйна Гретцки

Конечно, в связи с текущими событиями в мире на Овечкина в НХЛ будет оказываться дополнительное давление, однако что-то подсказывает, что Александра им не напугать.

Время Кирилла

В новом сезоне болельщики «Миннесоты Уайлд» и все российские поклонники хоккея ждут мощного перформанса от Кирилла Капризова, который пока упрямо прогрессирует в НХЛ. В 55 матчах дебютного сезона форвард забросил 27 шайб и сделал 24 результативные передачи, а в минувшем сезоне провел за «Миннесоту» 81 игру. Россиянину не хватило трех шайб до достижения гроссмейстерской отметки в 50 голов, а передач получилось еще больше — 61.

Помимо впечатляющих цифр, Капризов демонстрировал стабильно яркую игру, стал лидером «Уайлд» и одним из лучших хоккеистов НХЛ. Многие специалисты и болельщики считают Капризова реальным претендентом на несколько индивидуальных призов, в том числе на звание самого ценного игрока «регулярки». Будет очень интересно посмотреть, оправдает ли россиянин столь высокие ожидания.

А ведь летом Капризов вообще мог не добраться до США! В СМИ сначала говорили о проблемах хоккеиста на родине из-за подозрений в покупке военного билета, затем сообщалось о том, что форвард не может въехать в Америку из-за проблем с рабочей визой. В итоге окольными путями Капризов добрался-таки до Миннесоты, а внятного объяснения происходившему так никто и не дал. Лишь генеральный менеджер «Уайлд» Билл Герин намекнул на то, что в истории с приездом Капризова в США поучаствовали некие влиятельные люди из Вашингтона.

Войти в историю

Одним из открытий прошлого сезона НХЛ стал голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин. Конечно, россиянин давно считается топовым вратарем, однако мало кто думал, что он способен на протяжении всего сезона стабильно демонстрировать феноменальную игру. Голкипер прекрасно выглядел и в «регулярке», и в плей-офф, где его команда впервые за семь лет дошла до финала Восточной конференции.

Некоторые встречи Шестеркин выигрывал едва ли не в одиночку.

По итогам сезона россиянин претендовал на «Харт Трофи» — приз хоккеисту, внесшему наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате, однако проиграл Остону Мэттььюсу и Конору Макдэвиду. Однако в споре за «Везина Трофи», который вручается лучшему голкиперу сезона, у Шестеркина не могло быть конкурентов. Вратарь «Рейнджерс» победил с огромным отрывом и стал третьим россиянином — обладателем трофея.

Фото: Nathan Denette/Keystone Press Agency/Global Look Press Вратарь клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин

До Шестеркина лучшими вратарями сезона признавались россияне Андрей Василевский и Сергей Бобровский. Последний дважды брал трофей, однако это произошло с разницей в четыре года. У Шестеркина же в новом сезоне есть шанс выиграть «Везину» во второй раз подряд. Такого в НХЛ не было с 2008-го, когда дубль оформил великий канадец Мартин Бродо. Самое время возобновить прекрасную традицию. Конкуренцию Шестеркину способен навязать Василевский, выступающий за «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Удержаться в топе

Обладателем Кубка Стэнли в минувшем сезоне неожиданно для многих стал «Колорадо Эвеланш», но еще более сенсационным стал уровень игры, который демонстрировал единственный россиянин в составе команды — Валерий Ничушкин. Считавшийся перспективным форвард уже не раз был списан со счетов в НХЛ, возвращался в Россию и стал героем мемов из-за чудовищной безголевой серии за океаном, которая длилась 91 матч.

Благодаря переходу в «Колорадо» Ничушкин реанимировал карьеру. Форвард снова начал играть в свое удовольствие, регулярно забрасывать шайбы и ассистировать партнерам. В плей-офф нападающий стал одной из ключевых фигур в составе «Колорадо» и внес огромный вклад в командный успех. Это ярко иллюстрируют цифры: девять голов и шесть передач в 20 матчах.

Своей игрой Ничушкин заслужил новый жирный восьмилетний контракт и будет получать в среднем чуть больше шести миллионов долларов за сезон. В грядущем сезоне форварду предстоит доказать, что он заслуживает этих денег.

Фото: Amber Bracken/Keystone Press Agency/Global Look Press Нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин

Тряхнуть стариной

В межсезонье новый контракт подписал и форвард «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин. Переговоры шли очень тяжело, в СМИ даже появлялась информация, что форвард может покинуть клуб, за который выступал всю свою заокеанскую карьеру. В итоге стороны договорились на существенное понижение зарплаты, но 36-летний Малкин все-таки продлил соглашение с «пингвинами» на четыре года.

Последние сезоны россиянин провел неоднозначно. Яркие вспышки в игре чередовались спадами, которые во многом связаны с большим количеством травм. Сейчас возрастной хоккеист вполне здоров и подходит к сезону в полной боевой готовности, так что будет очень интересно посмотреть, сможет ли легендарный игрок вернуться на первые роли в НХЛ.