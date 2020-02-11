https://static.news.ru/photo/1283169e-4d09-11ea-b933-fa163e074e61_660.jpg Фото: spartak.ru

Московский «Спартак» стал пятой командой Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), досрочно оформившей путёвку в плей-офф. В очередном поединке регулярного чемпионата «красно-белые» на своей площадке одержали волевую победу над магнитогорским «Металлургом» — 4:2 (0:0, 1:2, 3:0).

К середине второго периода «Магнитка» получила преимущество в две шайбы усилиями Богдана Потехина (22-я минута) и Андрея Нестрашила (30-я), однако москвичи сумели не только отыграться, но и забить победные голы.

Все четыре заброшенные шайбы у хозяев на счету легионеров — оформившего дубль чеха Робина Ганзла (голы на 33-й минуте и за девять секунд до финальной сирены в пустые ворота), шведа Патрика Херсли (49-я минута) и латвийца Каспарса Даугавиньша (также 49-я, спустя 43 секунды после второго гола).

Капитан «красно-белых» Анатолий Никонцев установил новый рекорд клуба по проведённым в КХЛ матчам (297), отметив это достижение двумя результативными передачами.

«Спартак» (70 очков, 56 игр) закрепился на пятом месте в таблице Западной конференции и стал недосягаем для всех команд, находящихся за пределами кубковой восьмёрки. «Металлург» (58 очков, 55 игр) остался на восьмой строчке таблицы «Востока».

В ещё одной важнейшей встрече прямых конкурентов за место в плей-офф подмосковный «Витязь» дома в овертайме вырвал победу у «Сочи» — 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0).

В основное время на шайбу форварда южан Дениса Мосалёва (34-я минута), проводившего 500-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ, ответил нападающий хозяев Данила Моисеев (47-я).

Спустя 31 секунду после начала овертайма победу подмосковной команде принёс опытнейший Александр Сёмин.

Бывший нападающий «Витязя», а ныне форвард «курортников» Никита Выглазов провёл 500-й матч в КХЛ (с учётом игр плей-офф), а его одноклубник Андрей Алтыбармакян добрался до отметки в сотню сыгранных в лиге матчей.

«Витязь» (60 очков, 56 игр) сохранил за собой седьмое место на «Западе», «Сочи» отстаёт от зоны плей-офф в этой же конференции на пять очков.

Петербургский СКА в родных стенах сломил сопротивление хабаровского «Амура» — 3:2 (0:1, 2:0, 1:1).

Дальневосточники открыли счёт на 19-й минуте усилиями Ондржея Витасека, а на 55-й восстановили равновесие после точного броска Дениса Голубева.

Однако голы Александра Барабанова (на 44-й секунде второго периода), Василия Токранова (28-я минута) и Евгения Кетова (57-я) принесли питерцам волевую победу.

Сухая серия голкипера СКА Александра Самонова прервалась на 145-й минуте (144 минуты 15 секунд).

СКА (81 очко, 56 игр) выиграл шестой матч подряд в чемпионате и занимает второе место в таблице Западной конференции. «Амур» отстаёт от зоны плей-офф на «Востоке» на шесть очков.

Нижнекамский «Нефтехимик» на своём льду выиграл у ярославского «Локомотива» — 4:3 (2:2, 1:0, 1:1).

У хозяев шайбы забросили Марат Хайруллин (4-я минута), Райан Мёрфи (8-я), Ильдар Шиксатдаров (30-я) и Йонас Энлунд (50-я, в меньшинстве).

В составе «железнодорожников» отличились Стефан Да Коста (15-я минута), Владимир А. Ткачёв (16-я) и Антон Ландер (58-я).

«Локомотив» (64 очка, 56 игр) остался на шестом месте на «Западе», «Нефтехимик» сократил отставание от зоны плей-офф на «Востоке» до четырёх очков.

В «Спартаке» сообщили, что игроки команды не испытывают дефицита клюшек, поставки которых из Китая могут быть приостановлены из-за эпидемии коронавируса в стране, писал ранее NEWS.ru.