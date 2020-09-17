«Спартак» не смог забить СКА и проиграл третий матч подряд

https://static.news.ru/photo/2c13650c-f923-11ea-b8ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/ska

Петербургский СКА в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в гостях победил московский «Спартак» — 2:0 (2:0, 0:0, 0:0).

Судьбу встречи в первом периоде предрешил дубль Владимира Э. Ткачёва (голы на 8-й и 16-й минутах).

18-летний голкипер «армейцев» Ярослав Аскаров отразил 33 броска соперника (в том числе буллит Сергея Широкова на 26-й минуте) и заработал первый «сухарь» в КХЛ.

Это поражение стало третьим кряду для «Спартака», причём все неудачи постигли «красно-белых» на домашнем льду.

Подмосковный «Витязь» на своей площадке уступил челябинскому «Трактору» — 1:3 (1:1, 0:0, 0:2).

И в этом матче победным стал дубль нападающего гостей — две шайбы забросил Виталий Кравцов (голы на 14-й и 51-й минутах). Ещё один гол у челябинцев на счету Понтуса Оберга (54-я).

Автором единственной шайбы у хозяев площадки стал Каспарс Даугавиньш (за 33 секунды до первого перерыва).

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