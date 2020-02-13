https://static.news.ru/photo/39648efa-4e80-11ea-9d2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: hcsalavat.ru

Московский «Спартак» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уверенно переиграл в Уфе «Салават Юлаев» — 5:2 (3:1, 0:0, 2:1).

У «красно-белых» отличились Дмитрий Вишневский (5-я минута), Андрей Кутейкин (7-я), Артём Фёдоров (13-я), Робин Ганзл (53-я) и Антон Злобин (56-я).

В составе уфимцев точными бросками отметились Александр Бурмистров (за 22 секунды до первого перерыва) и Никита Сошников (за те же 22 секунды до финальной сирены).

Нападающий «Салавата» Владислав Картаев провёл 400-й матч в КХЛ.

«Спартак» (72 очка, 57 игр) занимает пятое место в таблице Западной конференции, «Салават Юлаев» (63 очка, 57 игр) — шестое на «Востоке».

Финский «Йокерит» не без проблем удержал победу в Екатеринбурге над «Автомобилистом» — 4:3 (1:0, 2:0, 1:3).

Дубль у «джокеров» оформил Ахти Оксанен (голы на 11-й и 28-й минутах), по разу отличились Вели-Матти Савинайнен (32-я минута, в меньшинстве) и Брайан О'Нилл (58-я).

В составе уральцев также две шайбы забросил Брукс Мэйсек (50-я минута и за 18 секунд до финальной сирены), а за секунду до окончания встречи разрыв в счёте до минимума сократил Александр Кучерявенко.

«Йокерит» (79 очков, 57 игр) закрепился на третьем месте на «Западе», «Автомобилист» (70 очков, 57 игр) остался на четвёртой строчке в таблице «Востока».

Казахстанский «Барыс» ушёл в отрыв от «Автомобилиста», также победив в Екатеринбурге, писал ранее NEWS.ru.