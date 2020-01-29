Петербургский хоккейный клуб СКА подписал новый контракт с 19-летним нападающим Иваном Морозовым.
Новое соглашение рассчитано на два года и будет действовать до конца сезона-2021/22, сообщает пресс-служба СКА.
Морозов является серебряным призёром молодежного чемпионата мира 2020 года в составе сборной России. В нынешнем сезоне хоккеист провёл за СКА семь матчей, набрав 6 очков (4+2).
Ранее нападающий омского хоккейного клуба «Авангард» Брэндон Макмиллан был дисквалифицирован на два матча. Спортивно-дисциплинарный комитет наказал игрока за нарушение правил против соперника в матче с «Витязем», писал NEWS.ru.
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