https://static.news.ru/photo/0d9463f6-42ad-11ea-ace3-fa163e074e61_660.jpg Иван Морозов Фото: ska.ru

Петербургский хоккейный клуб СКА подписал новый контракт с 19-летним нападающим Иваном Морозовым.

Новое соглашение рассчитано на два года и будет действовать до конца сезона-2021/22, сообщает пресс-служба СКА.

Морозов является серебряным призёром молодежного чемпионата мира 2020 года в составе сборной России. В нынешнем сезоне хоккеист провёл за СКА семь матчей, набрав 6 очков (4+2).

Ранее нападающий омского хоккейного клуба «Авангард» Брэндон Макмиллан был дисквалифицирован на два матча. Спортивно-дисциплинарный комитет наказал игрока за нарушение правил против соперника в матче с «Витязем», писал NEWS.ru.