https://static.news.ru/photo/cb1d4dde-d174-11e9-98c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: hcsalavat.ru

Уфимский «Салават Юлаев» в гостях обыграл новосибирскую «Сибирь» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — 3:1 (1:0, 2:1, 0:0).

Дубль в составе гостей оформил Никита Сошников, отличившись на 12-й и 32-й минутах. На 38-й Юусо Пуустинен сократил отставание хозяев в счёт, однако шайба Тему Хартикайнена за 46 секунд до конца второго периода закрепила победу «Салавата Юлаева».

Набрав после трёх матчей пять очков, уфимцы обошли в турнирной таблице «Сибирь» (4 очка) и занимают второе место в Восточной конференции КХЛ.

В другом поединке игрового дня челябинский «Трактор» добился выездной победы в овертайме над хабаровским «Амуром» — 2:1ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0).

Форвард уральцев Антон Глинкин открыл счёт на 39-й минуте, реализовав численное преимущество. На 47-й Данил Файзуллин отыграл пропущенную шайбу, однако спустя 1 минуту и 34 секунды после начала овертайма Алексей Кручинин принёс два очка «Трактору».

Все матчи регулярного чемпионата КХЛ 7 сентября начинаются с минуты молчания в память об игроках, тренерах и сотрудниках ярославского «Локомотива», погибших в авиакатастрофе ровно восемь лет назад.

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