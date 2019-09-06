https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Омский «Авангард» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на своей площадке в подмосковной Балашихе крупно проиграл череповецкой «Северстали» — 1:5 (1:0, 0:3, 0:2).

Несмотря на то, что нападающий хозяев Кирилл Семёнов открыл счёт уже на 66-й секунде встречи, успех подопечным Боба Хартли развить не удалось.

Во втором периоде череповчане забросили три шайбы (Адам Лишка на 23-й минуте, Владислав Провольнев — на 35-й, Вадим Кудако — на 37-й), а в заключительной двадцатиминутке довели счёт до разгромного. Отличились Егор Морозов (51-я минута) и Иван Николишин (53-я).

В другом поединке игрового дня ярославский «Локомотив» также дома проиграл нижегородскому «Торпедо» — 3:4 (1:0, 1:4, 1:0).

У хозяев дважды отличился Артур Каюмов (на 15-й и 41-й минутах), одну шайбу забросил Тай Рэтти (24-я минута). Нижегородцы все свои голы уместили в 11-минутный игровой отрезок во втором периоде, превратив счёт 0:2 в 4:2. Авторами заброшенных шайб у гостей стали Сергей Гончарук (29-я минута), Денис Баранцев (32-я), Артём Аляев (34-я) и Дамир Жафяров (40-я).

«Локомотив» проиграл оба домашних матча на старте регулярного чемпионата КХЛ, причём и в предыдущем поединке с московским «Спартаком» у ярославцев случился провал во втором периоде, когда в течение пяти минут команда пропустила четыре шайбы и в итоге уступила со счётом 2:5, писал ранее News.ru.