https://static.news.ru/photo/393c4b26-5f69-11ea-8f0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: hcsalavat.ru

В третьем матче стартового раунда серии плей-офф Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уфимский «Салават Юлаев» на своей площадке одержал волевую победу над омским «Авангардом» — 6:3 (0:2, 2:0, 4:1).

У «ястребов» отличились Сергей Шумаков (2-я минута), Алексей Емелин (17-я) и Брэндон Макмиллан (55-я).

В составе хозяев шайбы забросили Александр Бурмистров (25-я минута), Пётр Хохряков (29-я), Сакари Маннинен (на 50-й секунде третьего периода), оформивший дубль за 110 секунд Тему Хартикайнен (47-я и 49-я минуты), и Владимир Жарков (59-я, в пустые ворота).

Шведский форвард хозяев Линус Умарк отметился ассистентским хет-триком.

После этой победы уфимцев счёт в серии стал 2:1 в пользу «Салавата Юлаева», четвёртый поединок состоится в Уфе 7 марта.

Казахстанский «Барыс» вернул себе преимущество своей площадки, обыграв в гостях в овертайме магнитогорский «Металлург» — 2:1ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0).

«Сталевары» открыли счёт на 47-й минуте усилиями Сергея Мозякина, однако Даррен Диц на 49-й вновь уравнял шансы команд.

В овертайме уже спустя 31 секунду победу гостям принёс точный бросок Линуса Виделля.

Сухая серия голкипера уральцев Василия Кошечкина прервалась на 122-й минуте (121 минута 19 секунд).

«Барыс» повёл в серии 2:1, следующий матч состоится в Магнитогорске 7 марта.

Петербургский СКА в третий раз подряд переиграл в серии стартового раунда Западной конференции подмосковный «Витязь» на его льду в Подольске — 6:0 (4:0, 1:0, 1:0).

Авторами заброшенных шайб стали Данила Галенюк (10-я минута), Иван Морозов (10-я, спустя 33 секунды после первого гола), Владимир Э. Ткачёв (14-я), Антон Бурдасов (за пять секунд до первого перерыва), Кирилл Марченко (30-я) и Александр Барабанов (54-я).

Голкипер «армейцев» Магнус Хелльберг отразил 31 бросок соперника и отыграл «на ноль» четвёртый матч в нынешнем сезоне.

СКА лидирует в серии с «Витязем» (3-0) и может оформить выход в следующий раунд Кубка Гагарина уже в следующей встрече, которая состоится в Подольске 7 марта.

Ярославский «Локомотив» в трёх очных встречах серии с финским «Йокеритом» не смог оказать серьёзного сопротивления. Два первых поединка «джокеры» крупно выиграли (6:0, 5:1) на своём льду в Хельсинки, а теперь не позволили «железнодорожникам» забить и в Ярославле, победив 3:0 (1:0, 0:0, 2:0).

Шайбы забросили Виктор Лёв (на 57-й секунде встречи), Саку Мяеналанен (45-я минута) и Никлас Енсен (51-я).

Голкипер «Йокерита» Янис Калниньш отразил все 35 бросков соперника и заработал четвёртый «сухарь» в нынешнем сезоне.

Форвард финской команды Петри Контиола провёл сотый матч в плей-офф КХЛ.

В субботу, 7 марта, серия «Йокерит» — «Локомотив» может завершиться, если и четвёртый поединок, который состоится в Ярославле, выиграют «джокеры».

Во втором матче серии с «Авангардом» уфимскмй «Салават Юлаев» в подмосковной Балашихе вырвал волевую победу в овертайме, писал ранее NEWS.ru.