https://static.news.ru/photo/5baac860-4b4e-11ea-9730-fa163e074e61_660.jpgРоман РотенбергФото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press
Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) и глава штаба национальной команды Роман Ротенберг прокомментировал выступление сборной России на Шведских играх.
Молодёжь сыграла на высоком уровне, но счёт на табло нас не устраивает. Павел Порядин показал себя с хорошей стороны, продемонстрировал лучшие качества. Это говорит о том, что в нашей лиге есть хорошие игроки, способные играть за сборную, — цитирует Ротенберга ТАСС.
Сборная России по хоккею проиграла команде Чехии со счётом 0:3 по буллитам в заключительном матче третьего этапа Евротура. По итогам шведского этапа Евротура сборная России заняла последнее место, набрав одно очко, писал NEWS.ru.