Молодёжь сыграла на высоком уровне, но счёт на табло нас не устраивает. Павел Порядин показал себя с хорошей стороны, продемонстрировал лучшие качества. Это говорит о том, что в нашей лиге есть хорошие игроки, способные играть за сборную, — цитирует Ротенберга ТАСС.