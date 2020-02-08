Роман Ротенберг Роман Ротенберг Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) и глава штаба национальной команды Роман Ротенберг прокомментировал выступление сборной России на Шведских играх.

Молодёжь сыграла на высоком уровне, но счёт на табло нас не устраивает. Павел Порядин показал себя с хорошей стороны, продемонстрировал лучшие качества. Это говорит о том, что в нашей лиге есть хорошие игроки, способные играть за сборную, — цитирует Ротенберга ТАСС.

Сборная России по хоккею проиграла команде Чехии со счётом 0:3 по буллитам в заключительном матче третьего этапа Евротура. По итогам шведского этапа Евротура сборная России заняла последнее место, набрав одно очко, писал NEWS.ru.

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