Фото: Erik Simander/Tt/Global Look Press

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что пока нет договорённостей с Национальной хоккейной лигой (НХЛ) об участии игроков лиги в зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

У нас была встреча, мы обсуждали разные просьбы от НХЛ и профсоюза. Ещё ничего не завершено, это только первая встреча. Слишком рано говорить о том, хорошо ли всё будет или...