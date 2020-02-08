Сборная России по хоккею проиграла команде Чехии со счётом 0:3 по буллитам в заключительном матче третьего этапа Евротура.
Основное время матча закончилось со счётом 3:3. Россияне пропустили третью шайбу за минуту до конца игры. В составе российской команды шайбы забросили Артур Каюмов (12-я минута), Андрей Светлаков (37), Павел Порядин (58).
Для российской команды это третье поражение подряд на Шведских играх. Ранее сборная России уступила финнам, затем команде Швеции.
По итогам шведского этапа Евротура сборная России заняла последнее место, набрав одно очко. Первое место занимают шведы, второе — команда Чехии, третье — финны. Россияне также занимают последнюю строчку в общей таблице Евротура.
Ранее женская сборная России по хоккею заняла третье место в финале Евротура — Турнире шести наций, который проходит в Швеции. В матче за бронзовые медали россиянки обыграли сборную Швейцарии со счётом 3:1, писал NEWS.ru.
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