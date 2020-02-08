https://static.news.ru/photo/9695f3e4-4a97-11ea-8e7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: hockeywomen/vk.com

Женская сборная России по хоккею заняла третье место в финале Евротура — Турнире шести наций, который проходит в Швеции.

В матче за бронзовые медали россиянки обыграли сборную Швейцарии со счётом 3:1 (1:0, 0:0, 2:1).

В финале турнира сыграют сборные Швеции и Финляндии.

Ранее сборная России по хоккею стала победителем юношеских Олимпийских игр, которые прошли в швейцарской Лозанне. Россияне в финальном матче обыграли команду США со счётом 4:0. Бронзовые медали турнира завоевала сборная Канады, писал NEWS.ru.