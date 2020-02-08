Женская сборная России по хоккею заняла третье место в финале Евротура — Турнире шести наций, который проходит в Швеции.
В матче за бронзовые медали россиянки обыграли сборную Швейцарии со счётом 3:1 (1:0, 0:0, 2:1).
В финале турнира сыграют сборные Швеции и Финляндии.
Ранее сборная России по хоккею стала победителем юношеских Олимпийских игр, которые прошли в швейцарской Лозанне. Россияне в финальном матче обыграли команду США со счётом 4:0. Бронзовые медали турнира завоевала сборная Канады, писал NEWS.ru.
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