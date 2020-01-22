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В единственном матче игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) китайский «Куньлунь Ред Стар» на своей площадке в Пекине отыграл две шайбы и одержал волевую победу над хабаровским «Амуром» — 4:2 (0:1, 2:1, 2:0).

К началу второго периода дальневосточники вели с разницей в две шайбы благодаря голам Дмитрия Коробова (7-я минута) и Александра Горшкова (22-я). Однако во второй половине встречи забивали только хозяева. Точные...