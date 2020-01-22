Сборная России по хоккею стала победителем юношеских Олимпийских игр, которые прошли в швейцарской Лозанне.
Россияне в финальном матче обыграли команду США со счётом 4:0. Шайбы забросили российские хоккеисты Матвей Мичков (2-я минута, 15), Руслан Газизов (22) и Вячеслав Малов (36).
Бронзовые медали турнира завоевала сборная Канады.
Ранее стало известно, что сборная России выиграла медальный зачёт зимних юношеских Олимпийских игр в швейцарской Лозанне. Россияне завоевали 29 медалей, среди которых 10 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых наград. Тем самым российские атлеты поставили рекорд соревнований по количеству завоёванных медалей, писал NEWS.ru.
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