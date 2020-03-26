Генеральный директор новосибирского клуба «Сибирь» Кирилл Фастовский поделился мнением о том, как будут распределяться места по итогам досрочно завершившегося сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Это было совместное решение КХЛ и клубов Лиги. Рассматривалось очень много вариантов, но сейчас об этом говорить нет смысла. Пока не знаю, как распределят места по итогам сезона, это будет решать Совет директоров КХЛ. Но, видимо, с учётом мест, занятых в регулярном сезоне, и уже по итогам серии плей-офф. Здесь ничего такого нет сложного, мне кажется, — сказал Фастовский корреспонденту NEWS.ru.
Он также рассказал о ближайших планах команды.
Молодые продолжают тренироваться, основной состав закончил сезон. Теперь будем готовиться к следующему и надеяться, что он состоится в полном объёме, — добавил Фастовский.
Ранее КХЛ официально объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за негативного развития эпидемиологической ситуации с COVID-19 в мире. Решение о распределении мест по итогам чемпионата-2019/20 будет принято на заседании Совета директоров КХЛ. Также Совет директоров определит состав участников чемпионата-2020/21, после чего Лига приступит к подготовке календаря, писал NEWS.ru.
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