https://static.news.ru/photo/d3e57e7e-6e85-11ea-a74c-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Фастовский Фото: hcsibir.ru

Генеральный директор новосибирского клуба «Сибирь» Кирилл Фастовский поделился мнением о том, как будут распределяться места по итогам досрочно завершившегося сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Это было совместное решение КХЛ и клубов Лиги. Рассматривалось очень много вариантов, но сейчас об этом говорить нет смысла. Пока не знаю, как распределят места по итогам сезона, это будет решать Совет директоров КХЛ. Но, видимо, с учётом мест, занятых в регулярном сезоне, и уже по итогам серии плей-офф. Здесь ничего такого нет сложного, мне кажется, — сказал Фастовский корреспонденту NEWS.ru.

Он также рассказал о ближайших планах команды.

Молодые продолжают тренироваться, основной состав закончил сезон. Теперь будем готовиться к следующему и надеяться, что он состоится в полном объёме, — добавил Фастовский.

Ранее КХЛ официально объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за негативного развития эпидемиологической ситуации с COVID-19 в мире. Решение о распределении мест по итогам чемпионата-2019/20 будет принято на заседании Совета директоров КХЛ. Также Совет директоров определит состав участников чемпионата-2020/21, после чего Лига приступит к подготовке календаря, писал NEWS.ru.