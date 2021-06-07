Разгромили немцев: сборная США по хоккею завоевала бронзу ЧМ в Риге

https://static.news.ru/photo/0bdc690e-c6d8-11eb-b813-96000091f725_660.jpg Фото: imago images/Just Pictures/ТАСС

Сборная США по хоккею обыграла команду ФРГ в матче за третье место на ЧМ, который проходит в Латвии. Американцы разгромили Германию со счётом 6:1 (1:0, 4:0, 1:1).

В составе американской команды шайбы забросили Кристиан Воланин (шестая минута), Конор Гарленд (27-я), Джек Друри (29-я), Джейсон Робертсон (32-я), Тревор Мур (33-я) и Райан Донато (50-я), передаёт РИА Новости.

У сборной Германии отличился Доминик Биттнер, который загнал шайбу в ворота противника на 50-й минуте.

Финал турнира состоится позже 6 июня. В нём на лёд выйдут команды Канады и Финляндии.

Ранее, 5 июня, сборная Канады обыграла США в полуфинале чемпионата мира по хоккею. Счёт 4:2 подарил команде победителей выход в финал.