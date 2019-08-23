В пятницу Международная федерация хоккея (ИИХФ) официально объявила, что в допинг-пробе нападающего российской сборной Евгения Кузнецова, взятой во время майского чемпионата мира в Братиславе, были обнаружены следы кокаина. Поскольку россиянин отказался от вскрытия пробы Б, чем фактически признал факт употребления наркотика, чиновники федерации приняли решение дисквалифицировать Кузнецова на четыре года.

Кузю оценили Бил и Знарок

Это означает, что на Играх в Китае в списке воспитанников челябинского хоккея, носящих титул олимпийских чемпионов, фамилии Кузнецова мы точно не увидим. А ведь Евгений мог занять своё место в этом своеобразном зале уральской хоккейной славы рядом с такими мэтрами, как голкипер Сергей Мыльников, защитники Сергей Бабинов, Сергей Стариков, нападающие Виктор Шувалов, Сергей Макаров, Вячеслав Быков, Евгений Давыдов, а также представителями нынешнего поколения Вячеславом Войновым, Никитой Нестеровым и Николаем Прохоркиным.

Дебютировав в КХЛ в 2009 году в составе «Трактора» 17-летним парнишкой, Евгений сразу обратил на себя внимание. Отменная техника и видение площадки только добавляли вистов юному нападающему, но для «центра» он был ещё и необычайно результативен. Классный кистевой бросок вкупе с врождённой хоккейной хитростью и умением просчитывать ходы соперника позволяли Кузнецову достаточно много забивать.

Вместе с челябинским клубом Кузя добрался до финала Кубка Гагарина в 2013 году, однако трофей так и не завоевал: на пути встало несокрушимое московское «Динамо» с Олегом Знарком (кстати, тоже воспитанником челябинского хоккея), успешно защитившее титул обладателей главного трофея Лиги.

Когда Кузнецов спустя год отправлялся за океан — в «Вашингтон Кэпиталз» под крыло Александра Овечкина, в коллекции Евгения уже были две золотые медали чемпионата мира: 2012 года в Швеции и Финляндии и 2014-го — в Минске. То есть молодого таланта брали в национальную команду и Зинэтула Билялетдинов, и всё тот же Знарок. Да и разве можно было не брать прогрессирующего на глазах «центра», с коими в российском хоккее в последние годы возник серьёзный дефицит.

Кубок Стэнли вместо Кубка Гагарина

Кузя выглядел ярко не только на льду: вместе со своим земляком и почти ровесником Артемием Панариным он слыл настоящей находкой для журналистов. В общении с прессой оба не сбивались на формальные ответы, а постоянно расцвечивали свою речь сочными фразами и эпитетами, не говоря уже о шутках и «приколах».

Евгений Кузнецов Mark Goldman/Icon Sportswire/Global Look Press

Правда, в ответах Кузнецова всегда было больше агрессии и язвительности. Он объяснял это так: «За шутками легче спрятаться». Приехав в Москву на чемпионат мира-2016 после вылета «Вашингтона» из Кубка Стэнли от своего злейшего соперника «Питтсбург Пингвинз», Евгений провёл первую тренировку за сборную России, а затем пришёл в микст-зону арены в Парке легенд пообщаться с журналистами. Когда прозвучал вопрос: «Сможет ли „Питтсбург“ дойти до финала и выиграть Кубок Стэнли?», Кузя скривился и надменно фыркнул: «Вы вообще хоккей-то смотрите? Не сможет, конечно!»

Через несколько недель Евгений Малкин, Сидни Кросби и другие «пингвины» подняли над головой главный трофей заокеанской лиги...

В Москве тогда российская сборная завоевала «лишь» бронзовые медали, и Кузнецов затем ещё дважды добивался в её составе аналогичного результата: в Кёльне-2017 и Братиславе-2019. А вот в НХЛ у него всё шло по восходящей и привело к вершине: в июне 2018-го Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и вся банда «Вашингтона» вошли наконец-то в ряды избранных, став победителями Кубка Стэнли.

В последние годы креативный нападающий Кузнецов привлёк к себе внимание болельщиков и специалистов ещё и необычным празднованием голов. Забросив шайбу, он поднимал одну ногу и, делая вираж вдоль лицевого борта на одном коньке, взмахивал руками, словно крыльями. «Птичка», стоит отметить, пришлась по душе не всем, а кого-то и откровенного раздражала. Но Кузя и здесь не лез за словом в карман, вербально давая сдачи своим критикам.

Скандальное видео из Братиславы

Как раз перед чемпионским сезоном, в начале июля 2017 года, Кузнецов продлил контракт с «Вашингтоном». Новое соглашение было рассчитано на восемь лет, и по нему хоккеист должен был получить $62,4 млн. Казалось бы, боссы «столичных» не прогадали, зафиксировав у себя в составе одного из лучших «центров» НХЛ на долгие годы вперёд.

Но вот настал май 2019-го, и на мировое первенство в Братиславе дружно прибыла вся российская диаспора «Вашингтона». Прибыла, надо сказать, в состоянии, близком к шоковому. Дело в том, что прошлогодних обладателей Кубка Стэнли в первом же раунде следующего розыгрыша вышвырнула за борт не хватающая с неба звёзд «Каролина Харрикейнз». Психологический удар по Ови и компании был настолько мощным, что никто из игроков «столичных» в сборной на мировом первенстве толком не проявил.

Нет, не совсем так. Проявил, как обычно, Кузя — но не на льду и не в официальных матчах. Уже тогда в соцсетях появилось видео, как «молодой человек, похожий на Кузнецова», сидит за столом, на котором насыпаны две «дорожки» из белого порошка. Молодой человек, правда, прямо «на камеру» ничего не нюхал, но было очевидно, что его приподнятое настроение явно обусловлено, говоря медицинским языком, воздействием определённых веществ.

Кузнецов тогда ни в какую не признавался, что в скандальном видеоролике фигурирует именно его персона. Но вот минуло три месяца, и та самая официальная информация ИИХФ не оставила Евгению шансов на дальнейшее отрицание всего и вся.

Greg Thompson/Icon Sportswire/Global Look Press

Без Игр в Пекине. Остаётся только Кубок мира-2021?

Что же дальше? Понятно, что теперь на ближайшие четыре года (до середины июня 2023-го) дорога Кузнецову на все соревнования под эгидой ИИХФ закрыта. Это означает, что олимпийский турнир в Пекине-2022 и четыре чемпионата мира точно пройдут мимо него.

Правда, в форме российской сборной Евгения всё же будет шанс увидеть. Когда и при каких обстоятельствах? Дело в том, что НХЛ никоим образом не подчиняется регламенту и требованиям Международной федерации хоккея, и выступать за «Вашингтон» Кузе никто не запретит — если, конечно, клубные боссы не захотят наложить на форварда какие-то собственные санкции. Кроме того, в планах руководства НХЛ — проведение коммерческого Кубка мира в феврале 2021 года. Среди участников этого турнира точно будет российская сборная, за которую и сможет сыграть Кузнецов. Разумеется, если Федерация хоккея России сочтёт это возможным и пригасит его в команду.

Пока же остаётся констатировать факт: один из самых талантливых хоккеистов нынешнего поколения собственными руками выбросил из своей карьеры в сборной огромный кусок размером в четыре года. Летом 2023-го Кузнецову будет 31 год — вроде бы ещё не так много, но лучшие-то годы уже останутся позади. А следующая Олимпиада — только через три года, когда Евгению уже исполнится 34...

Так что, увы, яркая «птичка» из нашей сборной улетела. Какой она вернётся через несколько лет?