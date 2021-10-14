Овечкин вышел на пятое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон» Александр Овечкин вышел на пятое место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатом Национальной хоккейной лиги. Россиянин забросил 732-ю шайбу в домашнем матче с «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщает ТАСС.

Овечкин сделал дубль в матче на 43-й и 53-й минутах встречи. Ещё три шайбы в ворота соперников на счету Ти Джея Оши, Джастина Шульца и Хедрикса Лапьера.

Первое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ занимает Уэйн Гретцки, на его счету 894 шайбы. Далее следуют Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766) и Бретт Халл (741).

Александру Овечкину 36 лет. Он выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Россиянин трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз — лучшим снайпером, три раза получал приз «Тед Линдсей Эворд» — его вручают лучшему игроку сезона по мнению самих хоккеистов. В 2018 году Овечкин вместе с «Вашингтоном» стал обладателем Кубка Стэнли.

В составе сборной России Александр Овечкин три раза выигрывал чемпионат мира, а также становился двукратным серебряным и четырёхкратным бронзовым призёром мировых первенств.

Ранее была объявлена первая тройка сборной России в мужском хоккейном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине. В неё вошли Александр Овечкин, Андрей Василевский и Никита Кучеров.