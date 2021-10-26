Овечкин установил новый рекорд в НХЛ, превзойдя достижение Гретцки

В матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Оттава Сенаторз» и «Вашингтон Кэпиталз», который завершился со счётом 7:5 в пользу гостей, нападающий Александр Овечкин установил новый рекорд. Эту информацию передаёт официальный сайт «Вашингтона».

По данным пресс-службы столичной команды, эта встреча стала для россиянина 151-й за карьеру в НХЛ, в которой он оформил дубль. Он примечателен тем, что был оформлен на выезде. Россиянин в 84-й раз за карьеру в НХЛ забросил минимум две шайбы в гостевом матче. Это стало новым рекордом лиги.

Ранее рекорд принадлежал Уэйну Гретцки (83). В активе Халла 72 таких матча. В топ-5 также входят Фил Эспозито (64) и Лемье (63).

Также сообщалось, что нападающий Илья Ковальчук стал генеральным менеджером сборной России по хоккею на Олимпиаде-2022.