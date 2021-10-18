Ковальчук стал генеральным менеджером сборной России по хоккею

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Финские власти не допустили нападающих СКА Валентина Зыкова и Владислава Цицюру на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Йокеритом» в Хельсинки. Эту информацию передаёт «Спорт-Экспресс».
По данным источника, по санитарным нормам приезжающие в Финляндию должны обязательно сдать тест на определение антител. Если по итогам теста выясняется, что антител недостаточно, то человек не может въехать в...
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