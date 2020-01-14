https://static.news.ru/photo/923f030a-3708-11ea-bc82-fa163e074e61_660.jpg Фото: cska-hockey.ru

Лидеры Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) одержали победы в очередных матчах регулярного чемпионата. Московские и петербургские «армейцы» обыграли динамовцев Минска и Риги соответственно на своём льду, а финский «Йокерит» взял верх над подмосковным «Витязем» в Подольске.

ЦСКА лишь в третьем периоде сделал победу над минчанами достаточно убедительной — 5:1 (1:0, 1:0, 3:1).

Шайбы у «красно-синих» забросили Артём Блажиевский (14-я минута), Кирилл Капризов (38-я), Максим Шалунов (46-я), Антон Слепышев (50-я) и Константин Окулов (58-я).

Единственный гол у «зубров» на счету Дмитрия Знахаренко (43-я минута).

ЦСКА (72 очка, 48 игр) продолжает уверенно лидировать в общей таблице Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и в следующем поединке (16 января дома с «Сочи») может стать первым клубом в нынешнем чемпионате, обеспечившим себе место в плей-офф. Минское «Динамо» в скором времени может лишиться даже теоретических шансов на продолжение борьбы в Кубке Гагарина, отставая от зоны плей-офф уже на 20 очков.

В абсолютно аналогичной ситуации находится рижское «Динамо», не сумевшее забить ни одной шайбы в Петербурге местному СКА, который одержал победу со счётом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).

Авторами голов стали Йори Лехтеря (35-я минута) и с интервалом в 13 секунд на 52-й минуте Владимир Э.Ткачёв (также он отдал сотую результативную передачу за карьеру в КХЛ) и Евгений Кетов.

Голкипер петербуржцев Магнус Хелльберг заработал «сухарь» (первый в нынешнем сезоне), отразив мизерное для хоккейного матча количество бросков соперника — 12.

СКА (67 очков, 48 игр) в четвёртый раз в нынешнем сезоне победил рижское «Динамо» и сохранил за собой второе место в таблице Западной конференции.

Финский «Йокерит» едва не упустил выездную победу над подмосковным «Витязем» — 3:2 (1:0, 0:1, 2:1).

У «джокеров» результативными бросками отметились Никлас Енсен (спустя 70 секунд после начала встречи) и дважды реализовавший численное преимущество Микко Лехтонен (53-я и 55-я минуты). В обоих случаях гости наказали «Витязь» за удаления Евгения Артюхина и Алексея Макеева до конца игры за грубую игру.

В итоге в сумме команды заработали 81 минуту штрафа: 66 — хозяева, 15 — гости.

В составе подмосковной команды шайбы забросили тогда ещё остававшийся в игре Макеев (за 35 секунд до второго перерыва) и Йоонас Няттинен (за 59 секунд до финальной сирены).

«Йокерит» (65 очков, 47 игр) догнал, но не обошёл в таблице «Запада» московское «Динамо», оставшись на четвёртой строчке. При этом обе команды отстают от СКА лишь на два очка. «Витязь» (53 очка, 47 игр) занимает седьмое место в таблице Западной конференции.

Всего лишь на очко от «Витязя» отстаёт нижегородское «Торпедо», обыгравшее в овертайме «Сочи», писал ранее NEWS.ru.