https://static.news.ru/photo/3388b43c-36fe-11ea-8245-fa163e074e61_660.jpg Фото: hc_severstal/instagram.com

Екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уступил на выезде одному из аутсайдеров Западной конференции череповецкой «Северстали» — 1:3 (0:0, 0:1, 1:2).

У «сталеваров» отличились Дмитрий Марковин (30-я минута), Игорь Гераськин (44-я) и Сергей Монахов (56-я), единственную шайбу у уральцев забросил Никита Трямкин (45-я).

«Автомобилист» (59 очков, 47 игр) остался на четвёртом месте в таблице Восточной конференции, «Северсталь» отстаёт от зоны плей-офф на «Западе» на семь очков.

Сократить это отставание череповчанам не удалось, поскольку два очка набрало и нижегородское «Торпедо», на своей площадке в овертайме переигравшее ХК «Сочи» — 2:1ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0).

«Автозаводцы» вышли вперёд на 12-й минуте усилиями защитника Сергея Зборовского, южане отыгрались на 25-й благодаря голу Дмитрия Лугина. Победную для волжан шайбу забросил Даниил Ильин на четвёртой минуте овертайма.

«Торпедо» (52 очков, 48 игр) держится на восьмом месте на «Западе», дающем право сыграть в плей-офф. «Сочи» занимает девятую строчку с отставанием в шесть очков.

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