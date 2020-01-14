https://static.news.ru/photo/0fafe110-36eb-11ea-9fc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: hcbarys.kz

В очередном поединке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) казахстанский «Барыс» в Нур-Султане сломил сопротивление уфимского «Салавата Юлаева» — 5:3 (2:1, 1:1, 2:1).

У хозяев дубли оформили Дастин Бойд (голы на 5-й и 15-й минутах) и Аркадий Шестаков (27-я и 56-й минуты), ещё одну шайбу забросил Атте Охтамаа (57-я).

Уфимцы дважды по ходу игры сравнивали счёт благодаря точным броскам Владислава Картаева (9-я минута), Александра Кадейкина (28-я, в меньшинстве) и Вячеслава Солодухина (43-я), но на два гола «Барыса» в заключительные десять минут встречи ответить уже не смогли.

Защитник юлаевцев Алексей Семёнов провёл 500-й матч в КХЛ.

«Барыс» (63 очка, 48 игр) занимает третье место в таблице Восточной конференции, «Салават Юлаев» (52 очка, 47 игр) остался на седьмой строчке таблицы «Востока».

Челябинский «Трактор» на своей площадке одолел магнитогорский «Металлург» в областном уральском дерби — 2:1 (0:0, 2:1, 0:0).

Для победы хозяевам хватило голов Томаша Гики (на 54-й секунде второго периода, в меньшинстве) и Артёма Михеева (34-я минута), единственную шайбу у «Магнитки» забросил на 27-й минуте Максим Матушкин.

«Металлург» (53 очка, 48 игр) сохраняет шестое место на «Востоке», «Трактору» для попадания в зону плей-офф не хватает восьми очков.

Китайский «Куньлунь Ред Стар» второй день кряду дома проиграл новосибирской «Сибири», ранее писал NEWS.ru.