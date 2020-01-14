https://static.news.ru/photo/e5ec5662-36d9-11ea-aabe-fa163e074e61_660.jpg Фото: hcsibir.ru

Китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» и новосибирская «Сибирь» провели в Пекине с интервалом в сутки два поединка в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Накануне гости, уступая по ходу встречи три шайбы, сумели вырвать сверхволевую победу (4:3). Теперь ситуация во многом повторилась: «Куньлунь» вёл две шайбы, но уступил в серии послематчевых буллитов — 4:5Б (1:1, 0:1, 3:2, 0:0, 0:1).

В составе «Сибири» в первой половине встречи отличились Алексей Яковлев (14-я минута) и Егор Миловзоров (25-я).

Хозяева площадки спустя 48 секунд усилиями Спенсера Фу (15-я минута) отыграли первую шайбу, а в третьем периоде в течение шести с половиной минут трижды поразили ворота сибиряков. Причём Деванте Смит-Пелли к дублю (голы на 42-й и 49-й минутах) добавил результативную передачу Хантеру Шинкаруку (43-я).

Однако Юусо Пуустинен (51-я минута) и Илья Морозов (56-я) сумели сравнять счёт и перевели игру в овертайм. В пятиминутке забитых шайб не было, а в серии послематчевых буллитов вторую кряду волевую победу гостям принёс бросок Егора Миловзорова.

«Куньлунь» (51 очко, 50 игр) остался на восьмом месте в таблице Восточной конференции, однако сумел увеличить отрыв от находящегося вне зоны плей-офф владивостокского «Адмирала» до двух очков. «Сибирь» (55 очков, 47 игр) выиграла четвёртый матч подряд в чемпионате и закрепилась на пятой строчке таблицы «Востока».

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